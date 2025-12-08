DOLAR
Siirt Baykan'da Hastanede Karbonmonoksit Gazı: 5 Kişi Etkilendi

Siirt'in Baykan İlçe Devlet Hastanesinde kazan dairesinden çıkan duman koridora yayıldı; AFAD KBRN ekipleri müdahale etti, 5 kişinin durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:57
Olay ve müdahale

Siirt'in Baykan İlçe Devlet Hastanesi'nde 5 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde hastanenin kazan dairesinden çıkan duman ve koku, rüzgarın ters esmesiyle koridora yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD'ın KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler) ekibi, gerekli önlemleri alarak hastaneye girip kontroller gerçekleştirdi.

Yetkililer, gazdan etkilenen 5 kişinin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

KBRN EKİBİ, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK HASTANEDE KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRDİ.

