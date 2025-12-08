Siirt Baykan'da Hastanede Karbonmonoksit Gazı: 5 Kişi Etkilendi

Olay ve müdahale

Siirt'in Baykan İlçe Devlet Hastanesi'nde 5 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde hastanenin kazan dairesinden çıkan duman ve koku, rüzgarın ters esmesiyle koridora yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD'ın KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler) ekibi, gerekli önlemleri alarak hastaneye girip kontroller gerçekleştirdi.

Yetkililer, gazdan etkilenen 5 kişinin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

