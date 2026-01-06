Siirt Belediyesi A-1 ve L-2 Hatlarına Gece Ek Seferleri Başlattı

Gece saatlerindeki yolcu yoğunluğuna çözüm

Siirt Belediyesi, gece saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu dikkate alarak toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, özellikle gece saatlerinde yoğunluğun arttığı hatlarda düzenleme yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda A-1 Üniversite ve L-2 Yeni TOKİ hatlarında mevcut seferlere ek seferler ilave edildi. Yapılan düzenleme ile gece ulaşımında rahatlama ve bekleme sürelerinin azalması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın yolcu yoğunluğuna göre sürekli izleneceğini ve gerektiğinde ilave düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

