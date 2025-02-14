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Siirt Belediyesinde Usulsüz İstihdam Skandalı: 36 Sözleşme Feshedildi

Siirt Belediyesi, 36 çalışanın usulsüz işe alındığını belirleyerek sözleşmelerini feshetti. Usulsüzlüklerin nedeni detaylandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:37
Siirt Belediyesinde Usulsüz İstihdam Skandalı: 36 Sözleşme Feshedildi

Siirt Belediyesinde Usulsüz İstihdam Skandalı

Siirt Belediyesi bünyesinde yapılan son incelemelerde, 36 çalışanın işe alım süreçlerinin usulsüz olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ocak'ta yaptığı görevlendirme sonrası yayınlanan açıklamada, bu kişilerin işe alınmalarında mevzuata aykırılıkların bulunduğu vurgulandı.

Usulsüzlüklerin Detayları

Açıklamada, 'İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar' ile 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından herhangi bir ilan yapılmadan bu kişilerin işe alındığı belirtildi.

Fesihlerin Nedeni ve Nitelikler

Tespit edilen usulsüzlükler neticesinde, 36 kişinin sözleşmeleri feshedildi. Bu kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği ifade edildi. Sözleşmesi feshedilen personelin bir kısmının, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce işten çıkarıldıkları ve davayı kaybetmelerine rağmen yeniden işe alındıkları tespit edildi.

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