Siirt Eruh'ta Şarampole Yuvarlanan Araç: 1'i Ağır 4 Yaralı

Siirt Eruh'ta şarampole yuvarlanan araçta 1'i ağır 4 yaralı

Kaza Görendoruk köyü mevkiinde meydana geldi

Siirt’in Eruh ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Görendoruk köyü mevkiinde şarampole devrildi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Yaralıların isimleri ve yaşları: Zübeyt S. (4), Cindi Y. (41), Mehmet Y. (54) ve Abdurrahman Y. (44).

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

