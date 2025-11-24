Siirt Eruh'ta Şarampole Yuvarlanan Araç: 1'i Ağır 4 Yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi Görendoruk köyü mevkiinde araç şarampole devrildi; 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:11
Siirt Eruh'ta Şarampole Yuvarlanan Araç: 1'i Ağır 4 Yaralı

Siirt Eruh'ta şarampole yuvarlanan araçta 1'i ağır 4 yaralı

Kaza Görendoruk köyü mevkiinde meydana geldi

Siirt’in Eruh ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Görendoruk köyü mevkiinde şarampole devrildi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Yaralıların isimleri ve yaşları: Zübeyt S. (4), Cindi Y. (41), Mehmet Y. (54) ve Abdurrahman Y. (44).

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

