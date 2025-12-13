DOLAR
Siirt’in Şirvan’ında 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Bin 846 Lira Bağış

Siirt’in Şirvan ilçesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri bin 846 lirayı Gazze'deki akranlarına ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:50
Siirt’in Şirvan ilçesinde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı Gazzeye gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Ziyaret ve Teslim

İlçe merkezinde okuyan minikler, öğreticileriyle birlikte İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. İlçe Müftüsü Cumali Bütün, minikleri makamında karşılayarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendi küçük harçlıklarından biriktirdikleri bin 846 lirayı Gazze'deki akranlarına ulaştırılmak üzere müftülüğe teslim etti.

Müftülükten Takdir

Müftülük yetkilileri, bu iyilik adımının yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık taşıdığını vurguladı. Miniklerin bu davranışı, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

