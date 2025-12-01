Siirt Kurtalan'da Bin 800 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili açıklamaya göre, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli aracı durdurarak arama yaptı ve kaçak sigaralara rastladı.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

