Siirt-Kurtalan ve Havaalanı Bağlantı Yolu Açılışı: 206 Milyon Lira Tasarruf Bekleniyor

Bakan Uraloğlu Siirt-Kurtalan Yolu ve Havaalanı Bağlantı Yolunu Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni projeyle, seyahat süresinin 14 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, bu sayede zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, çevreye zarar veren karbon salınımının 2 bin 541 ton azaltılacağını vurguladı.

Siirt’in Doğal Güzellikleri ve Ulaşım Altyapısı

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Siirt'in doğal güzelliklerine de değinerek, Botan Vadisi, Rasıl Hacar’ın kentteki eşsiz yapılarını ve Billoris Kaplıcalarının şifalı sularının Siirt'i bir açık hava müzesi haline getirdiğini dile getirdi. Ayrıca, Siirt'e yapılan yatırımlarla birlikte ulaşım altyapısının daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirtti.

Yıllık Yatırım ve Gelişmeler

Uraloğlu, Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002 yılından bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım yapıldığını vurgularken, bölünmüş yol uzunluğunun 137 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun 110 kilometreye ulaştırıldığını ve çeşitli projelerin tamamlandığını belirtti.

Açılış Ve Projelerin Geleceği

Uraloğlu, açılışını yaptıkları yolun Siirt ile Kurtalan arasındaki ulaşımı geliştireceğini ve ticaret ile turizm potansiyelini artıracağını ifade etti. Ayrıca, 2025 yılına kadar Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'nin yatırım programına alındığını belirterek, demir yolu hattının ihalesinin 28 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini müjdeledi.

Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Siirt'in manevi mirasını geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeler, ekonomik ve sosyal yaşamı güçlendirecek." Törene katılan diğer yetkililer arasında Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yer aldı.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile birlikte kurdele keserek töreni gerçekleştirdi. Hemen ardından, açılışını yaptıkları yolda Togg aracı kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, burada konuşma yaptı.