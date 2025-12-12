DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Siirt Pervari'de Kar Etkili: Ekipler Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Siirt'in Pervari ilçesinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi; Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri grup köy yollarında yol açma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:41
Siirt Pervari'de Kar Etkili: Ekipler Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Siirt Pervari'de Kar Etkili: Ekipler Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Karla mücadele ekipleri grup köy yollarında görevde

Pervari ilçesinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bölgedeki ulaşımın aksamaması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hızla harekete geçti.

İlçeye bağlı grup köy yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle ekipler, yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği ve yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, şu ana kadar mahsur kalan herhangi bir araç bulunmuyor. Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI, EKİPLER YOLLARIN AÇIK KALMASI İÇİN...

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI, EKİPLER YOLLARIN AÇIK KALMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?