Siirt Pervari'de Kar Etkili: Ekipler Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Karla mücadele ekipleri grup köy yollarında görevde

Pervari ilçesinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bölgedeki ulaşımın aksamaması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hızla harekete geçti.

İlçeye bağlı grup köy yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle ekipler, yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği ve yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, şu ana kadar mahsur kalan herhangi bir araç bulunmuyor. Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

