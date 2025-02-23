Siirt, Şırnak ve Bingöl'de Kar Nedeniyle 95 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırdı

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle toplamda 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar yağışı özellikle Şirvan'da 27, Pervari'de 17, Eruh'ta 15 ve Tillo'da 3 köyde ulaşımı engelliyor.

Siirt Belediyesi'nin Çalışmaları

Siirt Belediyesi ekipleri, geceden itibaren düşen kar nedeniyle kent merkezindeki ana arter ve ara sokaklarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda temizleme ve tuzlama hizmetleri sunmakta.

Bingöl'de de Ulaşım Problemi

Bingöl İl Özel İdaresi'nden gelen bilgilere göre, şehrin merkezi ve farklı ilçelerde toplamda 30 yerleşim yeri kardan dolayı kapanmış durumda. Merkezde 3, Adaklı'da 2, Genç'te 9, Karlıova'da 7, Kiğı'da 4, Solhan'da 2, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta Karla Mücadele

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri, yerleşim alanlarına ulaşım sağlamak için çaba harcıyor. Üç gündür süregelen kar yağışı ve buzlanma, kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü tespit edildi. Belediyeye bağlı ekipler, yollardaki karları ve buzları temizlemek için sürekli çalışmalara devam ediyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçe merkezlerinde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçe merkezlerinde biriken karlar da belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçe merkezlerinde biriken karlar da belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.