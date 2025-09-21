Siirt Şirvan'da Ağaçtan Düşen Abdurrahman Dizman Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için ağaca çıkan 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman dengesini kaybederek düştü; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:20
Olayın Ayrıntıları

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Yamaçlı köyünde ikamet eden Abdurrahman Dizman (61), meyve toplamak amacıyla çıktığı ağaca çıkarken dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak alınan Dizman, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Abdurrahman Dizman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

