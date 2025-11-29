Siirt Şirvan'da İşçileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 17 Yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi; 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ve Müdahale

Siirt’in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

