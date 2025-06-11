Siirt'te 1,5 Yaşındaki Çocuğun 5. Kattan Düşme Anı Kamerada

Siirt'te, 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas'ın 5. kattan düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Dün balkonda oynarken dengesini kaybeden küçük Rabia, park halindeki bir otomobilin ön camına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rabia, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cam kesikleri nedeniyle yüzü ve kolunda yaralanmalar meydana gelen kız çocuğu, çocuk cerrahisi servisinde tedavi altına alındı.

Baba Naim Dolas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çocuğum mucizevi bir şekilde hayatta kaldı” dedi. Olay anında park halindeki aracın şans eseri orada bulunduğunu belirten baba Dolas, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna da dikkat çekerek, “Hastaneye geldiğimde çocuğumun durumunun iyi olduğunu gördüm. Balkona daha sağlam güvenlik önlemleri alabilirdik” ifadelerini kullandı.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova, yapılan incelemelerde Rabia'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Dr. Bolova, “Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı veya kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sorun yaşanmazsa taburcu edilecek” dedi.

Öte yandan, Rabia Asel Dolas'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, küçük kızın park halindeki otomobilin ön camına düştüğü ve çevredekilerin hızlı müdahalesi görüntülendi.

Siirt'te 1,5 yaşındaki çocuk 5. kattan park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Rabia Asel Dolas'ın tedavisi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk cerrahi servisinde devam ediyor. Baba Naim Dolas, AA muhabirine kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Siirt'te 1,5 yaşındaki çocuk 5. kattan park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Rabia Asel Dolas'ın tedavisi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk cerrahi servisinde devam ediyor. Baba Naim Dolas, AA muhabirine kazaya ilişkin açıklama yaptı.