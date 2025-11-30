Siirt'te 16 Yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, Dedesinin 3 Buçuk Metrekarelik Ayakkabı Tamirciliğini Sürdürüyor

Siirt'te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, 10 yaşından beri öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 3 buçuk metrekarelik dükkânda devraldı ve eğitimine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:15
Siirt’te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, 10 yaşından beri yanında büyüdüğü dedesinden öğrendiği ayakkabı tamirciliğini devraldı. Genç usta, bir yandan işi sürdürürken bir yandan da eğitimine devam ediyor.

Soysal, yaşadığı süreci anlatarak, "10 yaşında dışarıda dolaşırken dedemin beni yanına çağırdığını belirten Soysal, 'İşi öğrendim, o günden beri de buradayım. Dedem 64 yaşında. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Dedem 30 sene buradaydı. Şu an 16 yaşındayım, 10 yaşından beri burada çalışıyorum. 1 yıldır burayı devraldım. Ayakkabı tamirinin kazancı yok. 500-600 lira para geliyor. Dedem, 55 yıldır bu işi yapıyordu, 3 buçuk metrekarelik dükkanında,'" dedi.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karataş (45) ise dükkânın bulunduğu yerin özelliklerine dikkat çekti. Karataş, "Dükkan minarenin içinde ve eski esnaftandır. Yaklaşık 30 yıldan beri buraya gidip geliyoruz. Dedesi yaşlılıktan dolayı torununa bırakmış. Dedesi eski esnaf, 16 yaşındaki torununa bırakmış. Normaldir, ben 14 yaşındayken lokantacılığa başladım. Aynı işime devam ediyorum. Buradaki çocuklar boş kalmaz, sanat öğrenmek için eskilerden beridir öyle. Muhammed hem okul okuyor hem de burada dedesinin mesleğini yapıyor," diye konuştu.

Genç zanaatkâr, sınırlı alan ve mütevazı kazanca rağmen aile mesleğini yaşatmaya devam ediyor; komşular da bu çabayı destekliyor.

