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Siirt'te 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te, 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi, çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:56
Siirt'te 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" düzenledi.

Etkinlik, Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde gerçekleştirildi. Rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ile kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar, çizim, müzik, yüz boyama, çuval yarışı ve palyaço gösterileri ile keyifli saatler geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, bu yıl Aile Yılı kapsamında yapılan şenliğe yoğun bir katılım olduğuna dikkat çekti.

Sidar, şenlikte çocukların bazı geleneksel oyunlarla eğlendiğini belirterek, “Yumurta taşıma, çuval, ve halat çekme yarışlarımız oldu. Langırt oynayan çocuklar mini golf sahasında vakit geçirerek günün tadını çıkardılar. Günün sonunda çocuklar gönüllerince eğlendi.” dedi.

Bu tür şenliklerin sürdürüleceğini vurgulayan Sidar, “Özel çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi artırarak ailelerimizle birlikte daha nice güzel günler geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi. Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde, rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ve kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında toplanan çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama çuval yarışı ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi. Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde, rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ve kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında toplanan çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama çuval yarışı ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

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