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Siirt'te 34 Milyon Lira İle 250 Dekar Alanda Böğürtlen Üretimi Başlıyor

Siirt'te GAP desteğiyle 34 milyon lira hibe ile 250 dekar alanda böğürtlen üretimi gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:38
Siirt'te 34 Milyon Lira İle 250 Dekar Alanda Böğürtlen Üretimi Başlıyor

Siirt'te Böğürtlen Üretimi İçin Heyecan Verici Proje

Siirt, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 34 milyon lira tutarında bir proje ile 250 dekar alanda sözleşmeli böğürtlen üretimine adım atıyor. Proje, Siirt merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh, Kurtalan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklamalar

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, beraberindeki teknik ekip ile Kurtalan ilçesinde yer alan Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi veren Şanverdi, bu girişimin bölgede istihdam arttıracak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Şanverdi, "Kurtalan'da şu anda yaklaşık 230 dekar alanda böğürtlen üretimi gerçekleştirilmekte. İlimiz için çok önemli bir ürün. Biz bu yeni projeyle 250 dekar daha böğürtlen ekmeyi planlıyoruz. Özellikle kadın istihdamının artırılması ve kırsaldan şehre göçün engellenmesi açısından büyük bir katkı sağlayacak," dedi.

Proje Detayları ve Destekler

Sözleşmeli üretim modeli ile hayata geçirilecek bu projede, üreticilere pazar garantisi sunulacak. Ayrıca, proje kapsamında uygun görülen başvurulara yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanacak. Şanverdi, "Projenin en önemli özelliği, ürünün tarlada kalma riski olmadan sözleşmeli olarak yetiştirilecek olmasıdır." şeklinde konuştu.

Çiftçilere Çağrı

Mustafa Şanverdi, üreticileri bu projeye katılmaları için çağrıda bulundu. Projenin, Siirt'in tarımsal potansiyelini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Böğürtlen üretimiyle ilgili son olarak da, bölgedeki çiftçilerin daha kazançlı ve verimli ürünler elde etmesine yönelik çabaların devam edeceği belirtildi.

Yerel Üreticilerden Destek

Böğürtlen bahçesini tanıtan üretici Kasım Keremullah Ceylan, projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Ceylan, "Bu bölge böğürtlen üretimi için ideal. Umut ediyoruz ki proje başarılı olur," diye konuştu.

Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar...

Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi (sağda), beraberinde kurum yetkilileri ve teknik ekip ile Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemede bulundu.

Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar...

Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi (sağda), beraberinde kurum yetkilileri ve teknik ekip ile Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemede bulundu.

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