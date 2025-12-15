DOLAR
Siirt’te 4 İş Yerine Toplam 7 bin 171 Lira İdari Yaptırım

Siirt’te Zabıta ekipleri 8-15 Aralık tarihleri arasında 230 iş yerini denetledi; 120 uyarı, 4 iş yerine toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:54
Zabıta ekipleri 8-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını, kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla 8-15 Aralık tarihleri arasında denetim faaliyetleri yürüttü.

Denetimler kapsamında toplam 230 iş yeri kontrol edildi. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 120 iş yerine uyarı verilirken, 4 iş yerine toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin özellikle okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmelere yoğunlaştığı, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yerleri hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

