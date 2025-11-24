Siirt'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'te dün akşam meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Olay, aracın metrelerce yuvarlanması nedeniyle ilk etapta fark edilmedi; kaza, vatandaşların ertesi gün durumu görüp ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, kaza Tahte Mendik mevkiinde gerçekleşti. Kazada araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı. Yapılan ilk tespitlerde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve Soruşturma

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede hayatını kaybeden Hakim Esen'in cenazesini otopsi işlemleri için morga kaldırdı. Yaralı Ü.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturma ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

