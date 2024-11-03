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Siirt'te 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı' Gerçekleşti

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, toplantıda Türk milletinin birliği ve MHP'nin kararlılığına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:48
Siirt'te 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı' Gerçekleşti

Siirt'te Önemli Toplantı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları" Siirt’te gerçekleştirildi. Toplantıya Siirt, Batman ve Şırnak’tan partililer katıldı.

Tamer Osmanağaoğlu'nun Açıklamaları

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, toplantının yapıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, "Dünya ciddi bir sınav verirken, fitnecilere feda edilecek ne yurdumuz, ne devletimiz ne de tek bir insanımız vardır," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Osmanağaoğlu, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun tüm coğrafyayı aşan bir irade olduğunu belirtti. "Coğrafyamız ateş çemberine dönerken, bizler Türk İslam medeniyetinin ihyasını gerçekleştirmek için kararlıyız," şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin Bildirilerine Değinildi

Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bazı kesimlerin MHP’ye saldırarak problemlerini çözmeye çalıştığını söyledi. "MHP'nin olduğu yerde ihanet olmaz, sadakat olur," diye ekledi.

Türk Milletinin Birliği

Toplantıda Türk milletinin birliğinin sadece Türk dünyasını değil tüm İslam dünyasını ilgilendirdiğine vurgu yapıldı. Osmanağaoğlu, "Türk devletinin dirliği, tüm insanlığın huzuru için önemlidir," diyerek tarihi sorumlulukların reddedilemeyeceğini belirtti.

Katılımcılar

Toplantıya MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali Uçak ve Hüsnü Doğan ile MHP Siirt, Batman ve Şırnak il başkanları ve partililer katıldı.

MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

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