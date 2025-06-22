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Siirt'te Çekirgelere Dronla İlaçlama Desteği

Siirt'in Pervari ilçesinde çekirgelerle mücadele için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 bin dekarlık alanda dronla ilaçlama yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 12:07
Siirt'te Çekirgelere Dronla İlaçlama Desteği

Siirt'te Çekirge İstilası ile Mücadele Başladı

Siirt’in Pervari ilçesinde çekirgeler, ekili arazilerde ciddi tedirginlik yaratırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine dronla ilaçlama çalışmalarına başladı.

3 Bin Dekarlık Alan Dronla İlaçlanıyor

Gökçekoru, Gölgeli, Yeniaydın köyleri ile Gürzova, Zervin bölgeleri ve Tuzcular köyü gibi birçok alanda görülen çekirgeler için gerçekleştirilen bu çalışma, toplamda 3 bin dekarlık bir alanı kapsıyor. Çiftçilerin endişelerini gidermek amacıyla ilaçlama yapılmadan önce, muhtarlıklara hangi alanların ilaçlanacağı bildirildi.

İlaçlama Süreci Hakkında Bilgiler

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların ardından bu sene de dronla ilaçlama kararı aldıklarını belirtti. Şanverdi, “Bakanlık desteğiyle 3 bin 150 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz ilaçlamalar büyük başarı elde etti.” dedi.

Çekirgelerle Mücadelede Drontan Önemi

İlaçlama yapılmaması durumunda çekirgelerin ergin dönemlerinde ürünlere ciddi zararlar verebileceğine dikkat çeken Şanverdi, “Son iki yılda, bu tür alanlarda toplu ilaçlama yaparak ürünleri korumaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz, bu ilaçlar sayesinde ciddi anlamda destek sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yerel Muhtarların Desteği

Gökçekoru Köyü Muhtarı İdris Dündar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Çekirge istilası için gösterdiğimiz bölgelerde hemen harekete geçip ilaçlama işlemlerini yaptılar.” diye duyurdu.

Siirt'in Pervari ilçesinde görülen çekirgelere karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 bin...

Siirt'in Pervari ilçesinde görülen çekirgelere karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 bin dekarlık alanda dronla ilaçlama için çalışma yürütülüyor. Havaların ısınmasıyla ilçenin Gökçekoru, Gölgeli ve Yeniaydın köyleri, Gürzova ve Zervin bölgelerinin yanı sıra Şakiran ve Aydın mahalleleri, Tuzcular köyü ve Çemikari Yaylası'nda görülen çekirgeler, ekili arazileri bulunan üreticileri tedirgin etti. Çiftçilerin talebi üzerine, İl Tarım ve Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çekirge görülen bölgelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Siirt'in Pervari ilçesinde görülen çekirgelere karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 bin...

Siirt'in Pervari ilçesinde görülen çekirgelere karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 bin dekarlık alanda dronla ilaçlama için çalışma yürütülüyor. Havaların ısınmasıyla ilçenin Gökçekoru, Gölgeli ve Yeniaydın köyleri, Gürzova ve Zervin bölgelerinin yanı sıra Şakiran ve Aydın mahalleleri, Tuzcular köyü ve Çemikari Yaylası'nda görülen çekirgeler, ekili arazileri bulunan üreticileri tedirgin etti. Çiftçilerin talebi üzerine, İl Tarım ve Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çekirge görülen bölgelerde ilaçlama çalışması başlattı.

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