Siirt'te Coşkuyla Hıdırellez Şenliği Kutlandı

Siirt'te Hıdırellez Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Siirt, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Şenliği ile dolup taştı. Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen şenlik, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Hıdırellez'in doğanın uyanışıyla beraber her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Birlik ve Beraberliğin Simgesi

Tekin, doğayla iç içe yaşayan milletin geleneksel olarak Hıdırellez’i kutlayarak dostluk ve kardeşliğini pekiştirdiğini vurguladı. “Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dünya barışına katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

Kültürel Mirasın Önemi

İrfan Tekin, bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Yarışmalar ve Eğlence Dolu Anlar

Şenlikte yerel sanatçılar performans sergilerken, farklı yarışmalar da düzenlendi. Badminton, curling, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmaları katılımcılar için keyifli anlar yaşattı. Bu etkinlikler arasında, Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu’nun birinci sınıf öğrencisi bedensel engelli Ali Eymen Işıktaş da tekerlekli sandalyesiyle yarışmaya katılarak örnek bir dayanışma sergiledi. Işıktaş, yumurtayı düşürmeden yarışı başarıyla tamamladığında, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz'in talimatıyla bir satranç takımı hediye edildi.

Şenlik, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi ve coşku dolu anılarla damga vurdu.

Siirt'te baharın müjdecisi olarak anılan Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı. Yerel sanatçıların türküler seslendirdiği şenlikte badminton, curling, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmaları düzenlendi.

Siirt'te baharın müjdecisi olarak anılan Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı. Yerel sanatçıların türküler seslendirdiği şenlikte badminton, curling, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmaları düzenlendi.