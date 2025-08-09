Siirt'te Dağ Keçileri Piknik Alanında Görüntülendi

Siirt'te Doğal Güzellik: Dağ Keçileri Görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde dağ keçileri, Ormanbağı ile Karaca köyleri arasındaki Kezer Çayı eteklerinde piknik yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Piknik alanında yer alan vatandaşlar, yamaçlardan çaya doğru inen anne ve yavruları dikkatle izledi.

Anne dağ keçisi ile yavrusu, su içtikten sonra tekrar geldikleri yöne doğru hareket etti. Bu sırada, ziyaretçiler bu doğal anı cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Siirt’in güzel doğal manzaraları arasında meydana gelen bu olay, bölgedeki zengin doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

