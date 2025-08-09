DOLAR
Siirt'te Dağ Keçileri Piknik Alanında Görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, piknik yapan vatandaşlar dağ keçilerini görüntüledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:33
Siirt'te Doğal Güzellik: Dağ Keçileri Görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde dağ keçileri, Ormanbağı ile Karaca köyleri arasındaki Kezer Çayı eteklerinde piknik yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Piknik alanında yer alan vatandaşlar, yamaçlardan çaya doğru inen anne ve yavruları dikkatle izledi.

Anne dağ keçisi ile yavrusu, su içtikten sonra tekrar geldikleri yöne doğru hareket etti. Bu sırada, ziyaretçiler bu doğal anı cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Siirt’in güzel doğal manzaraları arasında meydana gelen bu olay, bölgedeki zengin doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

