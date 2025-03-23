Siirt'te Down Sendromlu Çocuklar Futbol Maçını Yönetti

Siirt'te, down sendromlu çocuklar futbol maçında hakemlik yaptı. Etkinlik, farkındalık amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:18
Siirt'te Down Sendromlu Çocuklar Futbol Maçını Yönetti

Siirt'te Unutulmaz Bir Etkinlik

Siirt'te, down sendromlu iki çocuk, amatör ligdeki futbol karşılaşmasında hakem olarak görev almanın heyecanını yaşadı. İl Hakem Kurulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, 16 yaşındaki down sendromlu Muhammed Çelik ve Takyeddin Teker'i Müsabakalara davet etti.

Maçın Yönetimi

Siirt 2 Nolu Sentetik Saha'da gerçekleşen karşılaşmada, hakem forması giyen Çelik ve Teker, ellerindeki hakem kartları ile yan hakem bayrağını tutarak maçın yönetimini üstlendi. Bu özel anlar, seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Farkındalık Yaratma Amacı

İl Hakem Kurulu üyesi Aykut Oktay, bu etkinliğin down sendromuna dikkat çekmek amacıyla organize edildiğini belirterek, “Down sendromlu arkadaşlarımıza futbol hakemliğini sevdirmek, bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Hakem formalarını giydirdik ve onlara çeşitli hediyeler takdim ettik,” dedi.

Ailelerin Destekleri

Muhammed Çelik'in babası Selahattin Çelik de oğlunun futbolu çok sevdiğini belirterek, “Bugünkü etkinlik bizim için büyük bir anlam taşıdı. Toplum olarak hepimiz birer engelli adayıyız ve onlara sahip çıkmalıyız,” dedi.

Ödüller ve Teşekkürler

Etkinliğe katılan çocuklara futbol topları ve çeşitli hediyeler veren İl Hakem Kurulu Başkanı Alican Kara, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Siirt'te down sendromlu çocuklar Muhammed Çelik (ortada) ve Takyeddin Teker, amatör ligde oynanan...

Siirt'te down sendromlu çocuklar Muhammed Çelik (ortada) ve Takyeddin Teker, amatör ligde oynanan futbol karşılaşmasında hakem olarak görev aldı.

Siirt'te down sendromlu çocuklar Muhammed Çelik (ortada) ve Takyeddin Teker, amatör ligde oynanan...

Siirt'te down sendromlu çocuklar Muhammed Çelik (ortada) ve Takyeddin Teker, amatör ligde oynanan futbol karşılaşmasında hakem olarak görev aldı.

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