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Siirt'te Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Siirt'te öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'deki çocuklar için sessiz yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:20
Siirt'te Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

İHH'nın Öncülüğünde Sessiz Yürüyüş

Siirt'te, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle öğrenciler, Filistinli akranları için sessiz bir yürüyüş düzenledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Zehra Aslan Erdal'dan Önemli Mesaj

İHH yetim birimi sorumlu Zehra Aslan Erdal, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada birçok çocuğun özellikle de Filistin'de savaş, açlık, yoksulluk ve şiddetle mücadele ettiğine dikkat çekti. Erdal, "Bu hakikat, bizlere bir uyarıdır. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde büyüyebileceği bir dünya inşa etmek, her birimizin üzerindeki büyük bir sorumluluktur," dedi.

Erdal, ayrıca, "Unutmayalım ki bir çocuğun yüzünde açan tebessüm, Allah'ın rızasını kazanmanın en güzel yollarından biridir. Allah'ın emanetleri olan yavrularımız için çalışmak, onları hem maddi hem de manevi olarak donatmak bizlerin en asli vazifesidir. Allah tüm çocuklarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin ve Gazze'deki masum çocuklar bir an evvel huzura kavuşsunlar," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sembolik Protesto

Yapılan açıklamanın ardından, öğrenciler ve aileleri, İHH Siirt Şubesi önünden Güres Caddesi'ne yürüdü. Yürüyüşte, ağızlarını siyah bantla kapatan öğrenciler, "Filistin'de katliam var", "Unutma her çocuğun sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı var" ve "Filistin bize kalbimiz kadar yakın" yazılı dövizler taşıdılar.

Etkinliğe, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'te öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için sessiz...

Siirt'te öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için sessiz yürüyüş yaptı.

Siirt'te öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için sessiz...

Siirt'te öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için sessiz yürüyüş yaptı.

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