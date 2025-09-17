Siirt'te Eyüp Güzel'den Gazze Sergisi: İsrail Saldırılarına Tepki

Siirt'te Eyüp Güzel'in Hucurat Hareketi sergisinde Gazze'deki saldırılar resimlerle anlatıldı; çocuklar Filistin temalı çalışmalar yaptı, boykot vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:49
Siirt'te Gazze'yi Anlatan Sergi

Hucurat Hareketi Başkanı Eyüp Güzel'in eserleri Güres Caddesi'nde

Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir sergi açıldı.

İstanbul merkezli Hucurat Hareketi Derneği Başkanı Eyüp Güzel, tepkisini ve farkındalık çağrısını taşımak için şehir şehir dolaşıyor. Ağrı ve Van'ın ardından Siirt'e gelen Güzel, Güres Caddesi'nde sergiyi açtı.

Ziyaretçiler sergide yer alan resim ve görseller hakkında bilgi aldı; kurulan masalarda çocuklar Filistin'i anlatan resimler çizdi ve boyama etkinliklerine katıldı.

Güzel, AA muhabirine geçen yıl Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerini dolaştıklarını, bu yılki ikinci Türkiye turuna ise 10 gün önce çıktıklarını söyledi. Sergiyi ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşadığına dikkat çekti.

"Şehir şehir dolaştık. Her şehrin meydanında Kudüs'ümüzle, Gazze'mizle, Filistin'imizle alakalı çadırımızı açtık. Orada Filistin'le alakalı akrilik boya çalışmalarımızı da sergiledik. İnsanlara resimler üzerinden Filistin'imizle, Gazze'mizle alakalı, özellikle Gazze'de yaşanan soykırımla alakalı bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.

Güzel, Gazze ve Filistin hakkında yanlış bilinenleri düzeltmeyi, açtıkları çadırlarda çocuklarla boyama etkinlikleri düzenlemeyi amaçladıklarını; yaklaşık 7 yıl sosyal medyada faaliyette bulunduktan sonra son 3 yılda dernekleşerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda İsrail ürünlerinin boykotunun etkili olduğunu vurgulayan Güzel, ziyaretlerde boykota da dikkat çektiklerini belirtti: "Türkiye'de hamdolsun boykot meselesi zihinlerde ve yüreklerde oturdu. Özellikle hanımların ve çocukların bu konuda daha fazla duyarlı olduklarını bizzat sahada görüyoruz."

Ziyaretçilerden Seyit Fethullah Taş, İsrail'in zulmünün bir an önce sona ermesini dileyerek, herkesin buna karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Sergide boyama yapan çocuklardan Mehmet Emin Gökçeke ise, "Annesini ve babasını kaybedenler var. Sergide Gazze'de yaşananları gördük. Resim çizdik ve fotoğraflara baktık." ifadelerini kullandı.

