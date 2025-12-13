DOLAR
Siirt’te Fiat Doğan yangını: İki çocuk serbest bırakıldı

Siirt’te 8 Aralık’ta Cumhuriyet Mahallesi’nde park halindeki Fiat Doğan’ın yanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 yaşlarındaki E.O. ve E.F.Ö. ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:44
Siirt'te Fiat Doğan yangını: İki çocuk serbest bırakıldı

Siirt’te Fiat Doğan yangını: İki çocuk serbest bırakıldı

Olayın ayrıntıları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen otomobil yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki çocuk, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Aralık'ta ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki Fiat Doğan marka otomobil, alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.

Olayın yanma anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 10 yaşlarında olduğu belirtilen E.O. ve E.F.Ö. tespit edildi.

Çocukların emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE PARK HALİNDEKİ FİAT DOĞAN MARKA OTOMOBİL, ALEVLERE TESLİM OLUP KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ (ARŞİV)

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE PARK HALİNDEKİ FİAT DOĞAN MARKA OTOMOBİL, ALEVLERE TESLİM OLUP KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ (ARŞİV)

