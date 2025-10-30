Siirt'te Gezici Sinema Otobüsü Pansiyonlu Öğrencilere Sinema Keyfi

Siirt'te gezici sinema otobüsü pansiyon ve yurtta kalan öğrencilere sinema keyfi sunuyor

Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğiyle, Aile Yılı kapsamında yurt ve pansiyonda kalan öğrencilere yönelik Açık Hava Sineması Projesi hayata geçirildi. Proje ile öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere erişimi kolaylaştırılmak isteniyor.

Haftalık gösterimler ve uygulama

Proje kapsamında ekipler her hafta 18.00-21.00 saatleri arasında yurt veya pansiyon bahçelerinde gezici sinema otobüsünde kurulan dev ekranda film gösterimi yapıyor. Gösterimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmler izleniyor ve öğrencilere patlamış mısır ikramı sunuluyor.

Merkezdeki uygulamada ekipler, gezici sinema otobüsü ile Yavuz Sultan Selim Lisesi'ne giderek pansiyonda kalan kız öğrencilere özel etkinlik düzenledi. Öğrenciler, okul bahçesinde varilde yakılan odun ateşinin etrafında kurulan dev ekrandan film izledi.

Projenin hedefleri ve kapsamı

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin Aile Yılı kapsamında geçtiğimiz hafta başlatıldığını ve bugünkü etkinliğin ikincisi olduğunu belirtti. Saz, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Akşam pansiyonlu okullarımızda sinema keyfi ile öğrencilerimize bir nostalji yaşatıyoruz. Yıl sonuna kadar bu etkinliğimiz devam edecek. Pansiyonlu okullarımızdaki kız ve erkek öğrencilerimize yönelik bu etkinliği gerçekleştireceğiz." dedi.

Saz, projenin aynı zamanda öğrencilere aile bilinci aşılamayı amaçladığını ifade etti ve şu bilgileri paylaştı: "Yaklaşık 3 bin 500 öğrencimizi bu sinema keyfinden faydalandıracağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından telif hakları onaylanmış yaklaşık 100'ün üzerinde film var. Bu filmleri öğrencilerimize gönderiyoruz. Onlar istedikleri filmleri bize bildiriyor. Biz de çalışma yaparak akşam öğrencilerin seçtiği filmleri izletiyoruz."

Gezici kütüphane — gündüz kütüphane, akşam sinema

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Ok ise gezici kütüphane olarak hizmet veren otobüsün gündüz okullarda kütüphane, akşam pansiyonlarda sinema hizmeti verdiğini söyledi. Ok, "Pansiyon ve yurtta kalan öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyoruz. Gündüz kütüphanecilik faaliyetleri, akşam da sinema etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." diyerek yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Öğrencilerden memnuniyet

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hiranur Ekinci, etkinlikle eğlenceli saatler geçirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti: "Aile Yılı kapsamında bize böyle sıcak bir aile ortamı oluşturulduğu için çok mutlu olduk. Film de oldukça güzeldi."

Öğrencilerden Yağmur Gücel de soğuk havada ateş yakarak film izlediklerini anlattı: "İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyorum. Pansiyonda kalıyorum. Bize sıcak bir aile ortamı oluşturdukları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Film izleyerek arkadaşlarımızla hem sosyalleştik hem de keyifli vakitler geçirdik."

Proje, pansiyonlu ve yurtta kalan öğrencilere yönelik kültürel erişimi artırmayı, sosyal paylaşımı güçlendirmeyi ve öğrencilerin akşam saatlerinde güvenli, eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılmasını sağlamayı hedefliyor.

Siirt'te yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için açık hava sinema etkinliği düzenleniyor.