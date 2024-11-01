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Siirt'te Güvenlik Kameralarında Kaydedilen Trafik Kazaları

Siirt'te trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarla ilgili detaylar ve görüntüler paylaşılmıştır.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:59
Siirt'te Güvenlik Kameralarında Kaydedilen Trafik Kazaları

Siirt’te Kayıtlara Geçen Trafik Kazaları

Siirt ili, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları sayesinde bazı trafik kazalarıyla gündeme geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait kameralar, kent merkezindeki kazaları kaydetmeyi başardı.

Öne Çıkan Kazalar

Görüntülerde dikkat çeken kazalardan biri, Siirt-Kurtalan kara yolundaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Burada bir cip, takip mesafesini korumadığı için traktöre çarparak takla attı ve park halindeki araçlara da zarar verdi.

Minibüs ve Pikap Çarpışması

Ayrıca, Siirt-Kurtalan kara yolunda sol şeritte ilerleyen bir pikap, sağ şeritte seyreden bir minibüsün önüne kırarak kazaya yol açtı. Durumu fark eden minibüs, pikaba hafif bir şekilde çarparak kazayı hafif atlattı.

Kontrolsüz Hareketler Sonucu Yüzleşme

Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı’nda ise bir kamyonet, yola kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobile çarptıktan sonra refüje vurarak durabildi.

Alkollü Sürücünün Kazası

Bahçelievler Mahallesi’nde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, hızla girdiği kavşakta önünde giden cipe çarparak bir kaza gerçekleştirdi. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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