Siirt’te İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kurtalan ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:12
Kurtalan'da iki araç çarpıştı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştı ve kazanın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın trafik güvenliği ve olası ihlaller bağlamında soruşturulmaya devam ettiği bildirildi.

