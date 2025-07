Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Siirt'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Güres Caddesi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden bir çocuğun trajik hikayesini anlatan kısa bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Protestoda, "Filistinli çocuklar aç, dünya tok" yazılı pankartlar açıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu anlamlı mesajı destekleyerek seslerini duyurdular.

İsmail Çalgan'dan Açıklama

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınadı. "Dünya kamuoyunun Gazze'de yaşanan açlığa sessiz kaldığını" belirten Çalgan, "Gazze'de sabrın, direnişin ve insanlığın en ağır sınavı yan yana duruyor. Her bombanın altında bir çocuk, her enkazın altında bir hayat susuyor. Gözleri gökyüzünde bir annenin duası yankılanıyor, yeter artık," ifadelerini kullandı.

Çalgan, Gazze’de büyük bir soykırım yaşandığını vurgulayarak, "Bu bir savaş değil, medeniyetin maskesini düşüren bir soykırımdır. Dünya, katliamın yankısında sağır, gözyaşının önünde kör, adaletin çağrısında dilsiz kalmaktadır. Artık bir lokma ekmek, bir yudum su, çocukların en büyük hayaline dönüşmüş durumda. İnsanlar yeryüzünün ortasında, açlıkla kuşatma arasında ölüme terk ediliyor," şeklinde konuştu.

