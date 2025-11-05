Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı

Siirt’te 2015’te ablasından karaciğer nakli olan 37 yaşındaki Ömer Özüm, Organ Bağış Haftası'nda tüm organlarını bağışladı; İl Sağlık Müdürlüğü bağış sayısını 40'tan 374'e taşıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:06
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı

Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Vatandaş Organlarını Bağışladı

Organ Bağış Haftası'nda anlamlı adım

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağış birimi ekipleri, Güres Caddesi’nde 3-9 Organ Bağış Haftası kapsamında açtıkları stantla vatandaşları bilgilendirdi. Standı ziyaret eden 37 yaşındaki Ömer Özüm, daha önce ablasından karaciğer nakli olduğu süreci anımsatarak tüm organlarını bağışladı.

Evli ve 2 kız çocuk babası Ömer Özüm, 2015 yılında karaciğer nakli olduğunu belirterek, "Hepatit B’den dolayı karaciğerim hasar gördü. Buradan geçerken organ bağışçısı olmak istedim ve tüm organlarımı bağışlamak istedim. Benim gibi organ bekleyenlere rabbimden şifa diliyorum. Tez zamanda inşallah sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Özüm, organ beklemenin zorluğuna dikkat çekerek, "Gerçekten herkes için aile için hasta için çok zor bir süreç ama umutlarını kaybetmesinler. En kısa zamanda organlar bulunur inşallah, sağlıklarına kavuştular. Ben de empati yaparak organ bağışçısı olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağış biriminden Paramedik Çağla Çüvgün, bu yıl bağış sayısının 40'tan 374'e çıktığını, organ bağış farkındalığını artırmak için 161 kurum ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Çüvgün, "Binlerce insana ulaştık, binlerce kalplere dokunduk. Siz de organ bağışçı olursanız bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Standımıza bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin organ bağış birimine başvurarak organ bağışçısı olabilirsiniz. E-nabız ve e-devletten kolayca organ bağışçısı olabilirsiniz" diye konuştu.

Yetkililer, organ bağışının önemi ve başvuru yöntemleri hakkında bilgi vererek vatandaşları sürece katılmaya çağırdı.

