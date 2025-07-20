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Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Sait O. Bulundu

Siirt'te kaybolan zihinsel engelli Sait O., aramalar sonucu evine 4 km uzaklıkta bulundu ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:31
Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Sait O. Bulundu

Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Bulundu

Siirt'te kaybolan 59 yaşındaki zihinsel engelli Sait O., yapılan arama çalışmaları neticesinde evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bir arazide bulundu.

İnkapı köyünde yaşayan Sait O.'dan haber alamayan yakınları, durumu dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hemen akabinde, bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, köyün çevresinde yaptıkları taramalarda termal kamera özellikli dron kullanarak Sait O.'nun yerini belirledi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından zihinsel engelli Sait O., aileine sağ salim teslim edildi.

Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre...

Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre...

Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

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