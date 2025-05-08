Siirt'te Kıyafet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Siirt’te Kıyafet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Siirt'te bir mağazadan meydana gelen kıyafet hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlemler başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlileri, hastane içerisinde kıyafet değiştiren bir kişiden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması aracılığıyla hızlı müdahalede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.İ.'yi Güres Caddesi'nde yakaladı. Ekipler, M.İ.'nin elindeki poşeti incelediklerinde, içinde kıyafet bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli, kıyafetleri ücret karşılığında aldığını öne sürünce, polis ekipleri mağaza görevlileriyle irtibata geçti. Mağazanın güvenlik kameralarında yapılan incelemede, kıyafetlerin çalındığı belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, M.İ.'nin mağaza önündeki kıyafetleri inceledikten sonra eline alarak uzaklaştığı açıkça görülüyor.

Siirt'te mağazadan kıyafet çalan zanlı, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması ile yakalandı. Emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Siirt'te mağazadan kıyafet çalan zanlı, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması ile yakalandı. Emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.