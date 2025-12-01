Siirt'te Kurtalan'da Apartman Yangını Söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'ndeki bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:35
Tekel Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında etkilenen olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

