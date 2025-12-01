Siirt'te Kurtalan'da Apartman Yangını Söndürüldü

Tekel Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında etkilenen olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

