Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, İki Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın şiddeti, merkez ve Kurtalan ilçesinde birçok ağaç devrilmesine, bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Kurtalan ilçesinde meydana gelen devrilme olayında, ağaç altında kalan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağaç ve uçan çatılar üzerinde müdahale çalışmaları devam ediyor.

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.