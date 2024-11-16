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Siirt'te Maden Faciasının Acısı: 8 Yıl Geçti Ama Unutulmadı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 16 işçiyi anmak için aileler mezarları ziyaret ediyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:20
Siirt'te Maden Faciasının Acısı: 8 Yıl Geçti Ama Unutulmadı

8 Yıl Geçti, Acı Derinleşti

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen maden faciası, 16 işçiyi hayattan kopardı. O günden beri geçen 8 yıla rağmen, ailelerin acısı ilk günkü gibi taze.

Facianın Detayları

Heyelanın yaşandığı o gün, maden ocağında çalışan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın ve Halil Başer, bir daha geri dönmedi. Acılı aileler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okuyarak anıyorlar.

İçten Duygular

Reşit Can'ın babası Nurettin Can, oğlu için mezar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “8 yıl geçti ama bu acı hâlâ içimizde” dedi. Oğlunun 2 çocuk babası olduğunu ve faciadan sonra torunlarının yetim kaldığını hatırlattı.

Bir Ablanın Acısı

Murat Ant’ın ablası Songül Ant ise kardeşinin kabri başında gözyaşı döktü. Kardeşinin evlenmesinin üzerinden yalnızca 20 gün geçtiğini belirten Ant, “Hayatının baharında kaybettik” diyerek, acılarının ilk günkü gibi canlı olduğunu ifade etti.

Ortak Anılar ve Hatıralar

Halil Başer'in kardeşi Orhan Başer ise, ağabeyinin cenazesine 24 gün sonra ulaşıldığını anlatarak, “Madende ağabeyimle aynı aracı kullanıyorduk. Ne yazık ki bu felaketi yaşamak zorunda kaldık” dedi. Başer, İstanbul'da yaşayan diğer aile fertlerinin aksine, Siirt'te kalan tek birey olarak ağabeyinin mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

Bu trajik olay, yalnızca kaybedilen 16 işçiyi değil, ailelerinin ve sevdiklerinin yaşamlarını da sonsuza dek değiştirdi. Facianın yıl dönümünde, başta yetkililer olmak üzere herkesin, bu acı dolu anları unutmamasını sağlamak için gereken adımları atması gerektiği dile getirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 8 yıl geçse de...

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 8 yıl geçse de ailelerinin acısı ilk günkü gibi etkisini koruyor. Facianın yıl dönümünde acılı aileler kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ediyor, dua okuyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 8 yıl geçse de...

Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 8 yıl geçse de ailelerinin acısı ilk günkü gibi etkisini koruyor. Facianın yıl dönümünde acılı aileler kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ediyor, dua okuyor.

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