Siirt'te Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te Motosiklet Kazası Sonrası Aynı Gün Hayatını Kaybeden Genç Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Siirt'te bir motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın, Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta meydana geldiği öğrenildi. Motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu 17 yaşındaki Harun Erkuş, feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Harun Erkuş'un cenazesi, yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Harun için ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

Ayrıca, kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıt sırasında, kazanın meydana geldiği yerde sahipsiz köpeklerin de minibüsün önünde bulunduğu dikkat çekti.

Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Harun Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Harun Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.