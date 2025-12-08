Siirt'te Nijeryalı Öğrenci Micheal: Lokantada Servis Yapıp Tercümanlık Okuyor

Siirt'te Nijeryalı öğrenci Micheal hem servis yapıyor hem de tercümanlık eğitimi alıyor

26 yaşındaki Micheal King Anuoluwa, Nijerya'dan eğitim için geldiği Siirt'te üç yıldır bir lokantada çalışıyor. Tercümanlık bölümünde okuyan Micheal, hem müşteri servisi yapıyor hem de üniversite eğitimine devam ediyor.

Micheal'in hikayesi

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Micheal, Siirt ve burada edindiği insan ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti sıkça dile getiriyor. Kentin yemeklerinden özellikle perde pilavını sevdiğini söyleyen genç öğrenci, eğitim sonrası Siirt'te kalma niyetini belirtiyor.

Micheal King Anuoluwa, "Merak ediyorlar nereli olduğumu, niye geldiğimi, ne yaptığımı, ana dilimi, ailemin olup olmadığını soruyorlar. Burada kalacağım inşallah. Çünkü burayı seviyorum. Tercümanlık okuyorum. Ailemin yanına 4 yıl önce gittim. Nijeryalı arkadaşımla evde kalıyoruz. İnsanlar bana iyi davranıyor. Elhamdülillah. Perdeli pilav ve kuru fasulye seviyorum. Servis yapıyorum, Türkiye’ye çok ısındım, Siirt’i çok seviyorum. Beşiktaşlıyım. Wilfred Ndidi ve Rafa Silva’yı seviyorum. 1 yıl sonra mezuniyetim var, ama sonra gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum" dedi.

İşverenin gözünden Micheal

İşletme sahibi Murat Naşvat ise Micheal'i 3 sene önce işe aldıklarını belirterek, "Çok iyi, dürüst ve çalışkan bir eleman. Sahiplendik, çalışmasından, hareketlerinden, davranışlarından, kültüründen hepsinden memnunuz. Tam zamanlı çalışıyor. Sabah 08.00'da geliyor, akşam 19.00'da çıkıyor. Burada bir ev ortamı var. Üniversite hayatına da devam ediyor" diye konuştu.

Genç öğrencinin hem eğitimine hem de çalışma hayatına eş zamanlı devam etmesi, Siirt'te toplumsal kabul görmesi ve yerel lezzilere duyduğu ilgi haberi dikkat çekici kılan unsurlar arasında yer alıyor.

