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Siirt'te Otomobil ve Kamyonun Çarpıştığı Kazada Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 16:43
Siirt'te Otomobil ve Kamyonun Çarpıştığı Kazada Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Siirt'te Trafik Faciası: Ölü Sayısı Artıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen otomobil ve kamyon çarpışması sonucu can kaybı 2'ye yükseldi. 10 Haziran tarihinde, Siirt-Kurtalan kara yolunun Başur mevkisi'nde yaşanan kazada, kamyon sürücüsü F.V. ile çarpışan 33 AIV 898 plakalı otomobilin sürücüsü O.E. (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümler Devam Ediyor

O.E.'nin yaşamını yitirmesi ile birlikte, kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 yolcu, tedavi süreçlerinin ardından taburcu edilirken, O.E.'nin cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Ayrıca, kaza günü otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş (19) da yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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