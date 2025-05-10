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Siirt'te Sağlık İçin Pedal Çevirildi

Siirt’te düzenlenen bisiklet turu, 'Sağlık için Hareket Et Günü' etkinliğiyle büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:12
Siirt'te Sağlık İçin Pedal Çevirildi

Siirt'te Sağlık İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Siirt, "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında düzenlenen bisiklet turu ile aktivite dolu bir gün yaşadı. Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, gençler ve çocukların bisikletlerini süsleyerek katılım sağladığı neşeli anlara sahne oldu.

Heyecanlı Başlangıç ve Pedal Çevirme

Etkinliğin başlangıç noktası olan Saat Kulesi önünde pedal çevirmeye başlayan katılımcılar, Siirt-Kurtalan yolu üzerinde bulunan Hastane Caddesi güzergahından geçerek başlangıç noktasına döndü. Bu keyifli bisiklet turu, katılımcıların enerjisini bir araya getirdi.

Vali Kızılkaya'dan Teşekkür

Etkinlikte söz alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gençlerle sohbet ederek, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiyi kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödül Töreninde 10 Kişiye Bisiklet Hediye Edildi

Etkinliğe katılan 187 kişi arasında yapılan çekilişle 10 talihli katılımcıya bisiklet hediye edildi. Bu ödül, etkinliğin başarısını taçlandırdı.

Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Saat kulesi önünde...

Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Saat kulesi önünde pedal çevirmeye başlayan grubun turu, Siirt-Kurtalan yolunda Hastane Caddesi güzergahından devam ederek başlama noktasında sona erdi.

Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Saat kulesi önünde...

Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Saat kulesi önünde pedal çevirmeye başlayan grubun turu, Siirt-Kurtalan yolunda Hastane Caddesi güzergahından devam ederek başlama noktasında sona erdi.

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