Siirt'te Suçla Mücadelede Büyük Başarı: Olayların %98,2'si Aydınlatıldı

Kasım ayı güvenlik değerlendirmesi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Kasım ayı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerin kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Asayişte düşüş ve yakalanan şüpheliler

Vali Kızılkaya, 2025 yılı Kasım ayında 454 asayiş olayı meydana geldiğini ve bu kapsamda 419 şahsın yakalandığını bildirdi. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 108 olayın 106'sı (%98,2) aydınlatıldı; malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise 15 olayın tamamı (%100) çözülerek önemli bir başarı sağlandı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında %11,4 azalma olduğunu belirten Vali Kızılkaya, jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayının yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca toplam 66 aranan şahsın (5 yıla kadar hapisle aranan 7 kişi, 5–10 yıl arası hapisle aranan 1 kişi ve ifadesi alınmak üzere aranan 58 kişi) yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

"Bugün itibari ile ilimizde jandarma bölgesinde aranan şahısların tamamı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu ilimizde yaşanan bir ilktir. Aynı başarıyı polis bölgesinde de son aranan kişiyi de yakalayarak sağlayacağız. Böylece ülkemizde bu hususta bir ilki başaracağımıza olan inancım tamdır." Vali Kızılkaya, Jandarma ve Emniyet arasındaki koordinasyonu övgüyle dile getirdi.

Terörle mücadele ve uyuşturucu operasyonları

Terörle mücadele kapsamında Kasım ayında gerçekleştirilen 3 operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheliler arasında DEAŞ mensubu 1 kişi, FETÖ suçundan 2 kişi, TKP/MLKP propagandası yapan 1 kişi ve PKK propagandasını yapan 13 kişi bulunuyor. Ayrıca 70 hanede 178 kişiye bilgilendirme yapıldığı ve 8.749 şahıs ile 1.745 aracın sorgulandığı bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 63 operasyon gerçekleştirildi; 84 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında 18 kilo 163 gram kubar esrar, 15 kilo 516 gram metamfetamin, 89 gram skunk, 34 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi ve 3.668 kişiye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi.

Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelede 1 Ocak–30 Kasım 2025 tarihleri arasında 416 madde bağımlısı vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ve 38 kişinin tedavi merkezlerine sevk edildiğini aktardı. Vatandaşlardan UYUMA uygulamasını indirerek desteğini sürdürmelerini istedi.

Kaçakçılık, siber suçlar ve düzensiz göç

Kaçakçılıkla mücadelede 30 operasyonda 38 şüpheli hakkında işlem yapılarak yaklaşık 5.237.000 TL vergi kaybı önlendi. Siber suçlarla mücadelede ise Kasım ayında 107 siber olay meydana geldi; terör örgütü propagandası tespit edilen 62 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 190 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, ilde faaliyet gösteren 1 mobil göç noktası158'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2.025 şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Okul güvenliği ve trafik önlemleri

Vali Kızılkaya, okul çevrelerinin güvenliğine özel önem verildiğini belirterek "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında devriye ve servis denetimlerinin sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda 242 okulda 484 jandarma personeli görevlendirildi; emniyet sorumluluk alanındaki 103 okul ise 38 ekip tarafından kontrol ediliyor. Başıboş köpeklerle mücadele için ekiplerin toplama işlemleri yaptığı ve olumsuz durumların 7/24 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

Trafik güvenliğinde Kasım ayında 38.319 araç denetlendi; 24 sürücü belgesi geri alındı, 256 araç trafikten men edildi ve 2.848 araca idari para cezası uygulandı. Toplam 119 trafik kazası kaydedildi; bunların 2'si ölümlü, 65'i yaralanmalı, 52'si maddi hasarlı olarak raporlandı. Motosiklet kazalarını önlemeye yönelik 2.561 motosiklet sürücüsü denetlendi, 37 motosiklet trafikten men edildi. Trafik eğitimleri kapsamında 3.589 kişiye eğitim verildi.

Vali Kızılkaya'nın sürücülere çağrısı: "Hemşehrilerimden istirhamım trafik kurallarına uyalım, hızdan kaçınalım, emniyet kemeri takalım, telefonla konuşmayalım. Unutmayalım, hayatla yarışılmaz."

Kış lastiği uyarısı ve kapanış

Kış mevsimi nedeniyle Vali Kızılkaya, 15 Kasım–15 Nisan arasındaki kış lastiği uygulamasına dikkat çekti; şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için uygulamanın zorunlu olduğunu, hususi araç sahiplerine ise havaya uygun lastik kullanmalarını tavsiye etti.

Açıklamasının sonunda Vali Kızılkaya, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak ve ilimizin huzur ile güvenliğini tesis etmek için, aziz milletimizin destek ve dualarıyla azimle, özveriyle ve kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SİİRT VALİSİ DR. KEMAL KIZILKAYA, TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU