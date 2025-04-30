Siirt'te Trafik Işıklarında 'Aile Yılı' Temalı Görseller

Siirt'te bazı trafik sinyalizasyon sistemlerine 'Aile Yılı'na özel görseller yansıtılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Trafik Işıklarında Aile Temalı Mesajlar

Kentteki bazı kavşaklarda, kırmızı ışıklara '2025 Aile Yılı' logosu yansıtılırken, sarı ve yeşil ışıklar ise 'Ailemiz İstikbalimizdir', 'Aile Güvendir' ve 'Aile Geleceğimiz' gibi ailenin önemine vurgu yapan ifadelerle yanıp sönüyor.

Hatıra Standı İlgi Görüyor

Güres Caddesi'nde '2025 Aile Yılı Hatırası' yazılı ve 'Aile Yılı' logosunu taşıyan bir stand yer aldı. Caddeden geçen vatandaşlar, standın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, el broşürlerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara ailenin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Hedef Toplum Bilinci

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 'Aile Yılı' kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Sidar, “Trafik ışıklarından billboardlara, havalimanı ve diğer alanlarda bilgilendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Güres Caddesi'ndeki etkinliğimize yoğun ilgi var.” diye konuştu.

Vatandaşlardan Gelen Destek

Selçuk Akınay, aile ve eğitimin toplumun temel yapısını oluşturduğunu ifade ederek, “Önemli olan mükemmel bir aileye sahip olmak değil, problemleri çözebilecek bir aile yapısına sahip olmaktır.” dedi.

Gülseren Yıldız ise, kendisinin hem anne hem de baba olarak çocuklarına destek olmaya çalıştığını vurguladı. Yıldız, “Aile, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen el birliğiyle toparlanmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Siirt'te bazı noktalardaki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki ışıklara "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor. "2025 Aile Yılı" logosu bazı kavşaklardaki kırmızı ışıklara yansıtılırken, sarı ve yeşil ışıklar ise "Ailemiz İstikbalimizdir", "Aile Güvendir" ve "Aile Geleceğimiz" gibi ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.

Siirt'te bazı noktalardaki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki ışıklara "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor. "2025 Aile Yılı" logosu bazı kavşaklardaki kırmızı ışıklara yansıtılırken, sarı ve yeşil ışıklar ise "Ailemiz İstikbalimizdir", "Aile Güvendir" ve "Aile Geleceğimiz" gibi ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.