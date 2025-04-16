Siirt'te Turizm Haftası Kapsamında Panel Düzenlendi

Siirt’te Turizm Haftası Paneli

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla "Siirt'in Turizm Kimliği" başlığı altında bir panel düzenlendi. Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, kentin tanıtım filminin izletilmesiyle başladı.

Vali Kızılkaya'nın Açıklamaları

Panelde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt'in tarihi ve kültürel zenginliklerine değindi. Kızılkaya, Turizm Haftası'nın Siirt'in değerlerini hatırlama ve tanıtma açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. "Eşsiz doğal güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya hem de Anadolu uygarlıkları izlerini taşıyan sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır," dedi.

Medeniyet ve kültür açısından önemli bir merkez olan Siirt’in hoşgörünün ve sevginin barışla harmanlandığı bir şehir olduğunu belirten Kızılkaya, bu toprakların çok değerli kültürel birikimlere sahip olduğunu vurguladı.

Tarihsel Zenginlikler ve Doğal Güzellikler

Kızılkaya, Botan Vadisi'nde saklı kalan tarihi yapılar, camiler ve türbelerin, Siirt'in köklü geçmişini gözler önüne serdiğini ifade etti. Tillo ilçesinin UNESCO Geçici Miras Listesi’ndeki değerleriyle, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, doğal güzelliklerin Siirt’in çekim gücünü artırdığını belirtti. "Bu eşsiz coğrafyada yalnızca doğa ve tarih değil; aynı zamanda zengin bir kültürel miras da mevcuttur," dedi.

Bölge mutfağının gastronomi turizmi açısından Siirt’e özel bir konum kazandırdığını belirten Kızılkaya, "Turizm, sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürlerin kaynaşması, şehirlerin tanınması ve gönüller arasında köprüler kurulmasıdır," ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Siirt'in turizmini geliştirmek için Valilik koordinesinde, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve turizm paydaşlarıyla ortak çalışmaya devam edeceklerini belirten Kızılkaya, şehrin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda daha fazla tanınması ve ziyaret edilmesi için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Panele ayrıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin de katılarak, şehirdeki turizm potansiyeline dair görüşlerini paylaştılar. Panel, Siirt Üniversitesinden Doç. Dr. Abdullah Baycar, Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Uyrun ve Dr. Öğretim Üyesi Ümit Gaberli’nin katılımıyla sona erdi. Programa, çeşitli kamu kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Siirt'in Turizm Kimliği" paneli düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda konuştu.

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Siirt'in Turizm Kimliği" paneli düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda konuştu.