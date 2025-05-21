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Siirt'te 'Türkiye Yüzyılı'nda AB ile İlişkilerimiz' Konferansı Düzenlendi

Siirt'te düzenlenen konferansta Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye'nin bağımsız dış politikasıyla global meselelerde liderlik yaptığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:45
Siirt'te 'Türkiye Yüzyılı'nda AB ile İlişkilerimiz' Konferansı Düzenlendi

Siirt'te 'Türkiye Yüzyılı'nda AB ile İlişkilerimiz' Konferansı Düzenlendi

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB) ile İlişkilerimiz" konulu konferansta, Büyükelçi Egemen Bağış önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Gücü ve Vizyonu

Büyükelçi Bağış, terörsüz bir Türkiye’nin, her zamankinden daha güçlü olduğunu ve bölge ülkeleri ile dünya için ilham kaynağı olmayı sürdüreceğini ifade etti. Türkiye'nin millet iradesinden güç alarak şekillenen vizyoner yaklaşımının, onu küresel ve bölgesel meselelerde yön veren bir aktör haline getirdiğini söyledi.

Bölgesel ve Küresel Liderliğimiz

Bağış, dünya genelinde birçok ülkede akil lider açığının bulunduğunu, ancak Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bu süreçte şanslı olduğunu belirtti. “Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuğu en etkin şekilde Türkiye gerçekleştiriyor,” dedi.

Bağımsız Dış Politika Vizyonu

Bağış, Türkiye'nin bağımsız ve proaktif bir dış politika anlayışıyla çok farklı bir noktaya geldiğini vurguladı. “Haksızlık karşısında adaleti, eşitsizlik karşısında hakkaniyeti savunan bir dış politikamız var. Bu cesaret ister. Bugün dünyada birçok ülke bu cesareti ortaya koyamıyor,” şeklinde konuştu.

AB ile İlişkilerimizin Önemi

Le Monde gazetesinin değerlendirmesine göre, Türkiye’nin zayıflayan AB için vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini belirten Bağış, “Türkiye olarak, Filistin’deki kanın durması ve Suriye’nin güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi. Ayrıca, AB’nin Türkiye'nin varlığı ile daha derin ilişkiler kurma vizyonuna geldiğini kaydetti.

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Bağış, “Terörsüz bir Türkiye, her zamankinden daha güçlü bir ülke olarak, tüm bölge ülkeleri ve dünya için ilham kaynağı olmaya devam edecektir,” ifadelerini kullanarak programın önemine dikkat çekti.

Konferansa, Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Siirt'te Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB)...

Siirt'te Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB) ile İlişkilerimiz" konulu konferans düzenlendi. Büyükelçi Egemen Bağış (fotoğrafta), konferansta konuştu.

Siirt'te Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB)...

Siirt'te Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB) ile İlişkilerimiz" konulu konferans düzenlendi. Büyükelçi Egemen Bağış (fotoğrafta), konferansta konuştu.

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