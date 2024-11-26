Siirt'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya 350 Kilogram Yem Bırakıldı

Siirt'te Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışmaları Başlatıldı

Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek sağlamak amacıyla doğaya yem bırakıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının etkili olduğu Şirvan ilçesine bağlı Maden, Yayladağ, Cevizlik, Nallıkaya, Ormanlı ve Kesmetaş köylerinin yüksek kesimlerine 350 kilogram besi yemi bıraktı.

Hayvanların Yaşam Hakkı Korunuyor

Bu yemleme çalışmaları, yaban hayvanlarının yaşam hakkını koruma amacı taşıyor ve ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmalara devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.