Siirt'te yangın paniği: Ekipler hızlıca müdahale etti

Siirt'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te meydana gelen arazi yangını, yerel ekipler tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Küçük Sanayi Sitesi civarında, henüz belli olmayan bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İlk Müdahale Hızla Gerçekleşti

Yangının çıkmasıyla birlikte, olay yerine Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet güçlerinden oluşan çeşitli ekipler yönlendirildi. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Ekipler, olası tekrarları önlemek amacıyla dikkatli bir şekilde görevlerine devam ediyor.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.