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Siirt'te yangın paniği: Ekipler hızlıca müdahale etti

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:29
Siirt'te yangın paniği: Ekipler hızlıca müdahale etti

Siirt'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te meydana gelen arazi yangını, yerel ekipler tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Küçük Sanayi Sitesi civarında, henüz belli olmayan bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İlk Müdahale Hızla Gerçekleşti

Yangının çıkmasıyla birlikte, olay yerine Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet güçlerinden oluşan çeşitli ekipler yönlendirildi. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Ekipler, olası tekrarları önlemek amacıyla dikkatli bir şekilde görevlerine devam ediyor.

Siirt halkı, meydana gelen bu olaydan dolayı endişelerini dile getirirken, ekiplerin hızlı müdahalesine teşekkür etti.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

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