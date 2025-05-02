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Siirt'te Yeni Bir Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açıldı, eğitimde yeni bir sayfa aralanıyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:51
Siirt'te Yeni Bir Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Siirt'te Yeni Bir Eğitim Tesisi Hayata Geçti

Siirt'in Baykan ilçesi, hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" çerçevesinde, Veyselkarani beldesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Açılışta Önemli Mesajlar Verildi

Kütüphanenin açılışında konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Kızılkaya, “Bu tür faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz,” dedi. Ayrıca, bu çalışmaların yerel eğitimcilerden oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Kızılkaya, konuşmasında, “Kardeşlerimizle tanıştım ve bu vesileyle birçok güzel şeye imza attıklarını gördüm. Bu tür projelerin ilimizde yaygınlaştırılması, çocuklarımızın kütüphanelerle buluşmasını sağlamak için Valilik ve Siirt Belediyesi olarak birçok projeye imza atıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Projenin Koordinatörü Detayları Paylaştı

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen öğretmen Muhammed Yusuf Özüş, kentteki 34. kütüphaneyi bu okulda hizmete açtıklarını belirterek, kütüphane ve zeka oyunları sınıfının Vali Kemal Kızılkaya'nın ismiyle anılacağını kaydetti. Açılışın ardından Vali Kızılkaya, öğrencilerle bir araya gelirken, sınıfları da gezdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Eğitim alanında gerçekleştirilen bu önemli adım, Siirt için gelecek vadeden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında...

Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir okula kazandırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Veyselkarani beldesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da yer aldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında...

Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir okula kazandırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Veyselkarani beldesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da yer aldı.

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