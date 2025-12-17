Siirt'te Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtıldı

Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere stantlarda gösterildi

Siirt’te Yerli Malı Haftası kapsamındaki programda, bir kolejde açılan stantlarda öğrenci ve vatandaşlara yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile terörle mücadele görevlerinde etkin olarak kullandığı yerli ve milli araç, gereç ve sistemlerin, alanında uzman jandarma personeli tarafından öğrencilere tanıtılacağını söyledi.

Vali Kızılkaya, ayrıca jandarma köpek unsurlarının gösterisi gerçekleştirileceğini ve yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin dört ayrı stantta sergileneceğini dile getirdi.

"Özellikle gençlerimize yerli üretimin değerini anlatmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Güçlü devletler ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında kendi kendine yetebilen devletlerdir. Savunma sanayisi, yalnızca bir teknoloji alanı değil, aynı zamanda millî bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün, İHA ve SİHA teknolojilerinde öne çıkan, kendi savaş gemisini, helikopterini ve savunma sistemlerini üretebilen, savunma sanayi ihracatını her geçen gün artıran güçlü bir Türkiye vardır. Tanıtımını yaptığımız yerli ve millî savunma sanayi ürünleri, bu başarının somut göstergeleridir. Sizlerden beklentimiz; yerli üretime sahip çıkmanız, bilime ve teknolojiye yönelmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanızdır. Unutmayınız ki yerli üretimi desteklemek ve millî teknolojiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur"

Programın sonunda öğrenciler, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

