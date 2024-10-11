DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,56 -0,11%
ALTIN
2.913,55 -0,93%
BITCOIN
2.082.332,02 -1,67%

Siirt'teki 895 Yıllık Ulu Cami'nin Silueti Kentsel Dönüşümle Gün Yüzüne Çıkacak

Siirt'te 895 yıllık Ulu Cami, kentsel dönüşüm projesiyle daha görünür hale gelecek. Yapılacak çalışmalarla tarihi caminin zarafeti artacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:19
Siirt'teki 895 Yıllık Ulu Cami'nin Silueti Kentsel Dönüşümle Gün Yüzüne Çıkacak

Ulu Cami'nin Silueti Kentsel Dönüşümle Ortaya Çıkacak

Normatif mimarisinin simgesi olan 895 yıllık Ulu Cami, Siirt'te yürütülen büyük kentsel dönüşüm projesi ile yeniden şekillenecek ve kentin birçok noktasından gözlemlenebilecek. Proje İş Birliği ve Kapsamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Siirt Valiliği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında, Karakol Mahallesi'nde yapıların yıkım aşamasına geçildi. Kentsel Dönüşümün Etkileri

Ulu Cami'nin etrafındaki kötü görünüm yaratan yapıların kaldırılmasıyla caminin görünürlüğü artırılacak. Güres Caddesi'nden daha iyi görünmesi için geniş meydan ve sokak düzenlemeleri yapılacak.

İfadeler ve Gelecek Planları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, projenin mimari estetik kazandıracağını vurgulayarak, caminin bulunduğu alanın 4 metre aşağısındaki zemin açılacak dedi. Ayrıca, hukuksal sorunların çözülmesiyle birlikte 29 binadan 28’inin yıkıldığını belirtti.

Bülbül, "Kente bir meydan kazandıracağız, Ulu Cami'nin ihtişamı tekrar gün yüzüne çıkacak" diyerek ikinci, üçüncü ve dördüncü etap projelerin de süreceğini sözlerine ekledi.

Caminin Tarihi ve Önemi

Ulu Cami İmamı Nezir Obut, 1129 yılında inşa edildiği kaydedilen caminin Siirt için önemli bir tarihi eser olduğunu söyledi. Caminin yapımında kullanılan taşların dıştan kesme, içeriden ise Horasan harcıyla birleştirilmiş olması, ona ait mimari özelliklerden sadece birkaçı. Obut, "Kentsel dönüşüm ile caminin zarafeti daha da artacak" şeklinde konuştu.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap...

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu
2
Kanada, İsrail'in UNIFIL Askerlerine Saldırısını Kınadı
3
Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti
4
İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
5
Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda
6
Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor
7
Eşinin Tayin İstememesi Boşanma Sebebi Oldu

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme