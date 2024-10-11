Siirt'teki 895 Yıllık Ulu Cami'nin Silueti Kentsel Dönüşümle Gün Yüzüne Çıkacak

Ulu Cami'nin Silueti Kentsel Dönüşümle Ortaya Çıkacak

Normatif mimarisinin simgesi olan 895 yıllık Ulu Cami, Siirt'te yürütülen büyük kentsel dönüşüm projesi ile yeniden şekillenecek ve kentin birçok noktasından gözlemlenebilecek. Proje İş Birliği ve Kapsamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Siirt Valiliği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında, Karakol Mahallesi'nde yapıların yıkım aşamasına geçildi. Kentsel Dönüşümün Etkileri

Ulu Cami'nin etrafındaki kötü görünüm yaratan yapıların kaldırılmasıyla caminin görünürlüğü artırılacak. Güres Caddesi'nden daha iyi görünmesi için geniş meydan ve sokak düzenlemeleri yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, projenin mimari estetik kazandıracağını vurgulayarak, caminin bulunduğu alanın 4 metre aşağısındaki zemin açılacak dedi. Ayrıca, hukuksal sorunların çözülmesiyle birlikte 29 binadan 28’inin yıkıldığını belirtti.

Bülbül, "Kente bir meydan kazandıracağız, Ulu Cami'nin ihtişamı tekrar gün yüzüne çıkacak" diyerek ikinci, üçüncü ve dördüncü etap projelerin de süreceğini sözlerine ekledi.

Ulu Cami İmamı Nezir Obut, 1129 yılında inşa edildiği kaydedilen caminin Siirt için önemli bir tarihi eser olduğunu söyledi. Caminin yapımında kullanılan taşların dıştan kesme, içeriden ise Horasan harcıyla birleştirilmiş olması, ona ait mimari özelliklerden sadece birkaçı. Obut, "Kentsel dönüşüm ile caminin zarafeti daha da artacak" şeklinde konuştu.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek. Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.