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Siirtli Avukatın Antika Saat Tutkusu: Kaybedilen Saatten Koleksiyona

Diyaeddin Temiz, çocukken kaybettiği saatin ardından antika saat koleksiyoncusu oldu. Her bir saat, onun için geçmişin izlerini taşıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:37
Siirtli Avukatın Antika Saat Tutkusu: Kaybedilen Saatten Koleksiyona

Çocukken Kaybettiği Saat: Antika Saat Tutkusunun Başlangıcı

Siirt'te evini ve avukatlık bürosunu adeta birer saat müzesine dönüştüren Diyaeddin Temiz, kaybettiği saatle başlayan antika saat sevgisini özenle geliştiriyor. Hukukçular Derneği İl Temsilcisi olan Temiz, çocukken yaşadığı bu kaybın, tutkusu üzerinde büyük etkisi olduğunu söylüyor.

Bir Saat Hediye, Bir Tutku Doğurdu

Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandığında, babası Temiz'e bütçesini zorlayarak bir kol saati hediye etti. Ancak Temiz, bu saati kaybettiğinde saatlere olan ilgisi hızla artmaya başladı. Temiz, "O saati elime taktığım geceyi unutmuyorum. O saati kaybedince bilinçaltıma çok ciddi bir şekilde saat tutkusu işlendi," diyor.

Koleksiyonu ve Hedefleri

Üniversite eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yapıp avukatlık mesleğine geçiş yapan Temiz'in koleksiyonu, kule saatleri, kurmalı masa saatleri ve duvar saatleri gibi pek çok antika parçayı içeriyor. Temiz, "İl dışında ziyaret ettiğim her yerde mutlaka antikacılara uğrarım. Gördüğüm yerlerde bütçemin elverdiği ve özellikle anlamlı saatleri alıyorum," diyor.

Manevi Değeri Yüksek Saatler

Temiz, saatlerin geride bıraktığı zamanları ve anıları gözünde canlandırdığını ifade ediyor. "Bu saatler benim için büyük öneme sahip. Maddi bir değerden ziyade manevi değerlerinin yüksekliğini bilerek bunları bulunduruyorum," diyor. Bazı saatlerin 200 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Temiz, "Bu tutkunun benden sonraki nesillere de aktarılmasını özellikle istiyorum," şeklinde konuşuyor.

Özellikle kurmalı saatler, duvar saatleri ve şamdanlı saatler gibi çeşitlerle dolu olan koleksiyonu, Temiz için sadece bir hobi değil, aynı zamanda geçmişle bir bağ kurmanın da bir yolu. Her biri, onun için birer tarih parçası ve nesilden nesile aktarılacak hatıralar taşıyor.

Siirt'te babasının hediye ettiği kol saatini kaybettikten sonra saatlere olan ilgisi artan avukat...

Siirt'te babasının hediye ettiği kol saatini kaybettikten sonra saatlere olan ilgisi artan avukat Diyaeddin Temiz, zamanla antika saat koleksiyoncusu oldu. Evini ve avukatlık bürosunu adeta birer saat müzesine çeviren Temiz, bakımlarını aksatmadan yaptığı koleksiyonundaki her bir parçayı özenle muhafaza ediyor. Temiz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Siirt'te babasının hediye ettiği kol saatini kaybettikten sonra saatlere olan ilgisi artan avukat...

Siirt'te babasının hediye ettiği kol saatini kaybettikten sonra saatlere olan ilgisi artan avukat Diyaeddin Temiz, zamanla antika saat koleksiyoncusu oldu. Evini ve avukatlık bürosunu adeta birer saat müzesine çeviren Temiz, bakımlarını aksatmadan yaptığı koleksiyonundaki her bir parçayı özenle muhafaza ediyor. Temiz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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