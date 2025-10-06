Şile Belediye Meclisi'nde Borç Tartışması ve İptal Şile Bezi Festivali

Şile Belediye Meclisi'nde borçlar ve Şile Bezi Festivali gündemi

Şile Belediye Meclisi toplantısında belediyenin mali durumu ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı. Toplantı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Gündem dışı sorular ve personel maaşları

Gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü, yeni işe alınan 80 personelin son 2 aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek ne zaman ödeme yapılacağını sordu.

Kömürcü, seçim döneminde vaat edilen kapalı pazar yeri, tıp merkezi ve bölgesel kültür merkezi projelerinin hayata geçirilmediğini ifade etti. Ayrıca Şile'nin kurtuluş tarihinin 7 Ekim 1922 olmasına rağmen belediyenin paylaşımlarında 7 Ekim 1923 olarak yer almasının kurumsal kimliğin zayıfladığına işaret etti.

Kömürcü, her yıl düzenlenen Şile Bezi Festivali'nin neden iptal edildiğine dair bilgi talep etti. Başkan Vekili Terzi, festivalin bütçe yetersizliği nedeniyle yapılmadığını açıkladı.

Asfalt çalışmaları ve arsa gelirleri tartışması

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan ilçedeki asfalt çalışmalarının yetersizliğini vurguladı. Taylan, bu zamana kadar satılan son arsalar hariç toplam 426 milyon liralık arsa satışı yapıldığını belirterek, gelirin bir kısmının asfalt çalışmalarına yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Vekili Terzi, önceki dönemden kalan borçların ödendiğini ve bu borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Terzi, satılan arsalardan elde edilen gelirin 180 milyon lirasının asfalt çalışmaları için ayrıldığını; İBB işbirliğiyle Şile-Ağva arasındaki sahil yolunun 5 kilometrelik bölümünün asfaltlandığını aktardı.

Taylan'ın Şile Belediyesinin toplam borcunun ne kadar olduğu sorusuna Terzi, biz önceki dönemden kalan borçları ödemeye çalışıyoruz şeklinde yanıt verdi.

Gündem teklifleri komisyonlara gönderildi

Toplantıda görüşülen gündem teklifleri, ilgili komisyonlara havale edilerek değerlendirilmek üzere gönderildi.

