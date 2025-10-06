Şile Belediye Meclisi'nde Borç Tartışması ve İptal Şile Bezi Festivali

Şile Belediye Meclisi'nde borçlar, iptal edilen Şile Bezi Festivali ve personel maaşları tartışıldı; asfalt çalışmaları ve arsa gelirleri gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:56
Şile Belediye Meclisi'nde Borç Tartışması ve İptal Şile Bezi Festivali

Şile Belediye Meclisi'nde borçlar ve Şile Bezi Festivali gündemi

Şile Belediye Meclisi toplantısında belediyenin mali durumu ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı. Toplantı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Gündem dışı sorular ve personel maaşları

Gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü, yeni işe alınan 80 personelin son 2 aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek ne zaman ödeme yapılacağını sordu.

Kömürcü, seçim döneminde vaat edilen kapalı pazar yeri, tıp merkezi ve bölgesel kültür merkezi projelerinin hayata geçirilmediğini ifade etti. Ayrıca Şile'nin kurtuluş tarihinin 7 Ekim 1922 olmasına rağmen belediyenin paylaşımlarında 7 Ekim 1923 olarak yer almasının kurumsal kimliğin zayıfladığına işaret etti.

Kömürcü, her yıl düzenlenen Şile Bezi Festivali'nin neden iptal edildiğine dair bilgi talep etti. Başkan Vekili Terzi, festivalin bütçe yetersizliği nedeniyle yapılmadığını açıkladı.

Asfalt çalışmaları ve arsa gelirleri tartışması

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan ilçedeki asfalt çalışmalarının yetersizliğini vurguladı. Taylan, bu zamana kadar satılan son arsalar hariç toplam 426 milyon liralık arsa satışı yapıldığını belirterek, gelirin bir kısmının asfalt çalışmalarına yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Vekili Terzi, önceki dönemden kalan borçların ödendiğini ve bu borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Terzi, satılan arsalardan elde edilen gelirin 180 milyon lirasının asfalt çalışmaları için ayrıldığını; İBB işbirliğiyle Şile-Ağva arasındaki sahil yolunun 5 kilometrelik bölümünün asfaltlandığını aktardı.

Taylan'ın Şile Belediyesinin toplam borcunun ne kadar olduğu sorusuna Terzi, biz önceki dönemden kalan borçları ödemeye çalışıyoruz şeklinde yanıt verdi.

Gündem teklifleri komisyonlara gönderildi

Toplantıda görüşülen gündem teklifleri, ilgili komisyonlara havale edilerek değerlendirilmek üzere gönderildi.

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyenin borçları ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı....

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyenin borçları ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı. Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyenin borçları ve iptal edilen Şile Bezi Festivali tartışıldı....

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği